Giá vàng nhẫn 9999 lên 153 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay (16-10) tiếp tục tăng. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 vẫn tăng mạnh hơn giá vàng miếng SJC.

Vào lúc 9 giờ 45 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua. Hiện giá bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này đang cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 4,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, lên 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra - bằng giá vàng miếng SJC.

Công ty SJC tăng thêm 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Doji tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 146,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 146,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục mới, vượt 4.200 USD/ounce. Giá vàng chốt phiên tại New York đêm 15-10 tăng lên 4.207,2 USD/ounce, tăng 66 USD so với phiên trước.

Giá giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 10 giờ ngày 16-10 (giờ Việt Nam) tiếp tục lên 4.239,7 USD/ounce, tăng thêm 32 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 134,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 13,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,3- 18,3 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro và kỳ vọng lãi suất giảm tiếp tục thúc đẩy giá vàng vượt xa mốc 4.200 USD. Thị trường đặt cược vào xu hướng giảm lãi suất của FED trong tháng 10 và tháng 12-2025 khiến đồng USD trên thị trường suy yếu. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,4% xuống 98,67 điểm.

Vàng là tài sản được định giá bằng USD trong giao dịch quốc tế và không mang lãi suất, nên diễn biến tỷ giá USD và kỳ vọng như vậy về lãi suất của Mỹ là những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng.

Ngoài ra, thêm chất xúc tác khiến giá kim loại quý này tăng là Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng vàng lần thứ ba liên tiếp kể từ đầu tuần, thêm 1,1 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.022,6 tấn vàng.

Tin liên quan Giá vàng nhẫn 9999 vượt giá vàng miếng SJC gần 4 triệu đồng/lượng

NHUNG NGUYỄN