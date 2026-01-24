Nổ bình ga làm ghe bốc cháy ngùn ngụt trên sông Cần Giuộc

Chiều 24-1, khi đang lưu thông trên sông Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh), chiếc ghe bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 1 người bị bỏng nặng, 2 người khác bị thương nhẹ.

Ghe bốc cháy dữ dội trên sông Cần Giuộc nghi do nổ bình ga

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 chiều 24-1, chiếc ghe do ông N.V.T. (trú tỉnh Vĩnh Long) làm chủ đang lưu thông trên sông Cần Giuộc, đoạn giáp ranh giữa xã Cần Giuộc và Tân Tập thì phát ra tiếng nổ lớn rồi đột ngột bốc cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện. Cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét giữa dòng sông.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 3 người. Do lửa cháy quá lớn, cả 3 đã nhảy xuống sông để thoát thân. Tuy nhiên, anh L.N.T.H. (32 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, Tây Ninh) vẫn bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể. Hai người còn lại may mắn bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an cùng người dân địa phương huy động phương tiện tiếp cận hiện trường để khống chế đám cháy, ngăn chặn lửa lan sang các tàu bè đang neo đậu gần đó. Nạn nhân bị bỏng được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Cần Giuộc để cấp cứu và điều trị kịp thời.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được nhận định là nổ bình ga. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

QUANG VINH