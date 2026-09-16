Nỗi đau sau vụ cháy làm 5 người tử vong ở Tây Hồ

Sáng 16-9, khu vực nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354 (Hà Nội) bao trùm không khí đau buồn. Nhiều gia đình có mặt từ sớm để chờ nhận diện người thân trong vụ cháy.

Anh Thế Anh (đứng giữa) cùng vợ bàng hoàng khi nghe tin dữ. Ảnh: TIẾN CƯỜNG



Chưa hết bàng hoàng trước biến cố bất ngờ đến với gia đình, anh Thế Anh (quê Hưng Yên) kể, cha anh bị tai biến cách đây không lâu, nghe nói Bệnh viện Quân y 354 điều trị tốt, các con đưa lên Hà Nội để phục hồi chức năng. Mẹ anh cũng đi cùng ở nhà người chị họ (căn nhà bị cháy) để tiện chăm sóc.

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 16-9, anh nhận được cuộc gọi từ người chị họ, “Chị tôi vừa thoát được ra ngoài thì gọi điện báo bố mẹ tôi mất cả rồi. Bố mẹ chỉ mới lên Hà Nội được vài ngày. Hôm qua, tôi còn lên chơi đến chiều mới về quê. Thấy sức khỏe của bố tiến triển tốt, cả nhà ai cũng mừng. Không ngờ sau một đêm, bố mẹ đều không còn nữa...”, anh Thế Anh nghẹn giọng nói.

Thời điểm lực lượng cảnh sát tiếp cận đám cháy. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà T.H.T., người sống gần hiện trường vụ cháy, cho biết thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, tỏa nhiệt lớn. Sức nóng khiến kính tầng 2 và tầng 3 của căn nhà bị vỡ, các mảnh kính văng ra xung quanh. Một số người bên trong căn nhà đã tìm cách thoát nạn bằng cách trèo sang phần mái của cơ sở kinh doanh bia hơi nằm sát bên.

Người dân xung quanh lấy các bình chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển mạnh, các biện pháp chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

"Sau khi lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có mặt, lửa được dập rất nhanh. Tôi không ngờ thiệt hại về người lại lớn đến vậy", bà T. chia sẻ.

Trước đó, khoảng 2 giờ 6 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ.

Căn nhà có diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát ra ngoài, 5 nạn nhân tử vong bên trong.

Sáng 16-9, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4746/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy làm 5 người tử vong. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả. Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Nội vụ; UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất gia đình người bị nạn theo quy định.

NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG