Tập trung cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở phường Tây Hồ, Hà Nội

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Bệnh viện Quân y 354 khẩn trương cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong tại phường Tây Hồ (Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy nhà ở phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 16-9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gửi Bệnh viện Quân y 354, thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa các trường hợp nặng, hạn chế nguy cơ tử vong; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng TP Hà Nội trong ứng phó vụ cháy.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị bệnh viện khẩn trương cứu chữa người bị nạn, kịp thời đề xuất giải pháp bảo đảm công tác cấp cứu. Trong trường hợp cần thiết, Bệnh viện Quân y 354 phối hợp chuyên môn với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển người bệnh kịp thời để tiếp tục điều trị.

Nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 354. Ảnh: PHƯỜNG TÂY HỒ

Trước đó, Bệnh viện Quân y 354 tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ cháy để cấp cứu, điều trị. Hiện 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, 2 bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu. Các bệnh nhân đang được y, bác sĩ tích cực điều trị.

Vụ cháy nhà xảy ra khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16-9 tại một ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát nạn, một số người còn mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 2 giờ 45 được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân tử vong.

NGỌC DUNG