Mưa lớn gây ngập, sạt lở ở Thanh Hoá và Nghệ An

Sáng 16-9, một số khu vực thấp trũng ở Nghệ An và Thanh Hóa xảy ra ngập lụt, chia cắt cục bộ. Vùng núi ở Thanh Hóa, Nghệ An, mưa lớn kéo dài gây sạt lở, đất đá tràn xuống đường và nhà dân, làm sập tường nhà, ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Tại Thanh Hóa, trên quốc lộ 217, đoạn qua bản Lốc Tong, tiếp tục xảy ra sạt lở. Khoảng 50m³ đất đá tràn xuống mặt đường trên chiều dài hơn 100m, gây chia cắt giao thông. Ông Hà Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ, cho biết mưa vẫn chưa ngừng, nhiều đoạn trên quốc lộ 217 tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Tuyến đường nối quốc lộ 217 đi bản Cạn La và tuyến đường 530 từ bản Đe Pọng, xã Trung Hạ đi xã Thiên Phủ cũng xuất hiện các điểm sạt lở.

Sạt lở đất đá tràn xuống tuyến quốc lộ 217

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và trực gác ở hai đầu đường, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Khối đá lớn sạt lở vào nhà dân ở bản Lốc Tong, xã Trung Hạ

Cũng tại xã Trung Hạ, sạt lở làm đất đá tràn vào nhà 2 hộ dân ở bản Lốc Tong. Rất may, không có thiệt hại về người. Đến 10 giờ ngày 16-9, UBND xã Trung Hạ đã sơ tán 36 hộ dân với 137 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Lãnh đạo xã Trung Hạ kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở đất đá tràn vào nhà dân

Tại bản Quang Phúc (xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An), sạt lở khiến đất đá từ trên núi tràn xuống phía sau nhà của 3 hộ dân. Khi đất đá đổ xuống, các hộ dân kịp thời chạy thoát. Lãnh đạo xã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng; hỗ trợ người dân thu dọn đất đá, di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Lãnh đạo địa phương kiểm tra tình hình sạt lở, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng

>>> Một số hình ảnh sạt lở, giao thông bị chia cắt tại Nghệ An, Thanh Hóa:

Nước lũ chảy xiết gây chia cắt đường giao thông ở xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa

Đường giao thông ở xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa bị chia cắt

Đường ngập nước ở xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Sạt lở taluy dương ở xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An

Sạt lở đe dọa nhà dân ở xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An

ĐỨC HẢI