Mưa lớn gây ngập, sạt lở ở Thanh Hoá và Nghệ An

Tại Thanh Hóa, trên quốc lộ 217, đoạn qua bản Lốc Tong, tiếp tục xảy ra sạt lở. Khoảng 50m³ đất đá tràn xuống mặt đường trên chiều dài hơn 100m, gây chia cắt giao thông. Ông Hà Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ, cho biết mưa vẫn chưa ngừng, nhiều đoạn trên quốc lộ 217 tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Tuyến đường nối quốc lộ 217 đi bản Cạn La và tuyến đường 530 từ bản Đe Pọng, xã Trung Hạ đi xã Thiên Phủ cũng xuất hiện các điểm sạt lở.
Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và trực gác ở hai đầu đường, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.
Cũng tại xã Trung Hạ, sạt lở làm đất đá tràn vào nhà 2 hộ dân ở bản Lốc Tong. Rất may, không có thiệt hại về người. Đến 10 giờ ngày 16-9, UBND xã Trung Hạ đã sơ tán 36 hộ dân với 137 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Tại bản Quang Phúc (xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An), sạt lở khiến đất đá từ trên núi tràn xuống phía sau nhà của 3 hộ dân. Khi đất đá đổ xuống, các hộ dân kịp thời chạy thoát. Lãnh đạo xã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng; hỗ trợ người dân thu dọn đất đá, di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.
>>> Một số hình ảnh sạt lở, giao thông bị chia cắt tại Nghệ An, Thanh Hóa: