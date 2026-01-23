Cứ vào khoảng đầu tháng 12 Âm lịch, nông dân xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng) lại tất bật thu hoạch củ kiệu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026. Năm nay, kiệu được mùa, giá có phần cao hơn mọi năm khiến người dân phấn khởi.

Với diện tích hơn 120ha chuyên canh trồng kiệu, thôn Tất Viên (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) được ví von là vựa kiệu Tết của xã Thăng Bình và khu vực lân cận. Kiệu tại đây được người dân trồng trên vùng cát trắng, sau 5 tháng chăm sóc, các ruộng kiệu ở xã Thăng Bình đã xanh tốt, đủ kích thước để thu hoạch, bán ra thị trường.

Khu vực trồng củ kiệu phục vụ mùa tết tại thôn Tất Viên (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) nằm ở vùng cát trắng có diện tích khoảng 120ha. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Thoăn thoắt đôi tay nhổ từng bụi kiệu, ông Trương Văn Trước (trú thôn Tất Viên) cho biết, năm nay dù mưa lớn nhưng do 4 sào ruộng trồng kiệu được đánh luống cao nên không bị ảnh hưởng. Nhờ lượng nước này mà kiệu được mùa hơn mọi năm, củ to, đến nay đã thu hoạch được một nửa sản lượng.

“Từ cuối tháng 11 âm lịch, nhà tôi đã bắt đầu thu hoạch với giá 35.000 đồng/kg, đến nay khi bắt đầu vào chính vụ còn 30.000 đồng/kg. Dù có giảm hơn đầu vụ nhưng so với mọi năm vẫn cao hơn nên cũng không uổng công gần nửa năm chăm sóc”, ông Trước chia sẻ.

Video: Nông dân Đà Nẵng phấn khởi vì củ kiệu được mùa, được giá. Thực hiện: NGUYỄN CƯỜNG

Kiệu tại thôn Tất Viên được người dân cắt lá, bỏ rễ, rửa sạch cát rồi bán cho thương lái. Năm nay, mỗi sào ruộng (500m2) thu hoạch được 300-350kg, năng suất cao hơn mọi năm.

Kiệu sau khi nhổ được cắt rễ, bỏ lá, rửa sạch để thương lái đến thu mua Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Còn bà Trần Thị Liên (thôn Tất Viên) năm nay trồng tổng cộng 8 sào kiệu cho năng suất tốt, củ lớn được thương lái đặt mua từ sớm. “Sau khi trừ các chi phí, tôi nhẩm tính thu về hàng chục triệu đồng, năm nay sẽ có một cái Tết ấm no rồi”, bà Liên rạng rỡ khoe.

Nghề trồng kiệu ở xã Thăng Bình đã hình thành từ hàng chục năm nay. Các hộ dân ở đây đều có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật canh tác, từ khâu chọn giống, đánh luống, chăm sóc… Với nhiều gia đình, bên cạnh trồng lúa, hoa màu thì củ kiệu là một nguồn thu nhập quan trọng vào dịp Tết đến, xuân về.

Bà Trần Thị Hoa (thương lái chuyên thu mua kiệu) cho biết, năm nay kiệu tại thôn Tất Viên có chất lượng tốt, củ to nên được thị trường ưa chuộng. Mỗi ngày bà Hoa thu mua gần 10 tấn kiệu đem về phân loại kích cỡ, tùy sở thích của khách hàng. Ngoài bán cho các chợ trong địa bàn TP Đà Nẵng thì củ kiệu được bà Hoa xuất bán đi các địa phương như Huế, TPHCM.

>>> Một số hình ảnh nông dân Đà Nẵng thu hoạch củ kiệu Tết:

Ông Trương Văn Trước phấn khởi thu hoạch kiệu Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Củ kiệu tại thôn Tất Viên (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) năm nay cho năng suất cao, củ to. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Bà Trần Thị Hoa trồng 8 sào kiệu, sau khi trừ các chi phí thu về hàng chục triệu đồng Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Đến nay, người dân thôn Tất Viên đã thu hoạch hơn 1 nửa diện tích kiệu đã trồng Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Các luống kiệu được đắp cao nên mùa mưa không bị ngập úng cục bộ Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Các cây họ đậu được trồng xen canh vào cuối vụ, lúc thu hoạch kiệu thì đậu bắt đầu lớn Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

NGUYỄN CƯỜNG