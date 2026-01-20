Nông dân TPHCM làm linh vật ngựa mùa Tết từ cây dừa

Giữa vô vàn sản phẩm được sản xuất hàng loạt, bóng bẩy và ngày càng giống nhau về tạo hình, những chú “ngựa dừa” của nghệ nhân Đậu Thanh Tùng (xã Bình Lợi, TPHCM) xuất hiện như một nét chấm phá khác biệt.

Những chú ngựa mộc mạc, dí dỏm mang thông điệp văn hóa rất đời thường: Tết không chỉ là cầu tài, cầu lộc, mà còn là dịp để con người tìm lại niềm vui giản dị và tiếng cười ấm áp.

Linh vật ngựa được tạo hình từ trái dừa nguyên khối

Linh vật ngựa được tạo hình từ trái dừa nguyên khối, thân tròn, bụng phệ, đôi chân ngắn và hơi khuỵu, dáng đứng lúng túng như đang tập làm quen với mặt đất. Cái đầu nhỏ với hai chiếc tai dựng ngược, đôi mắt tròn xoe, tạo nên vẻ mặt ngơ ngác, hiền lành. Toàn thân ngựa được sơn ánh kim màu vàng, đủ lấp lánh để gợi không khí Tết, nhưng vẫn giữ rõ những đường nét thô mộc, chân chất của trái dừa – thứ vật liệu rất quen thuộc với đời sống miệt vườn Nam bộ.

Những chú ngựa vàng xinh xắn làm từ cây dừa

Phần lưng ngựa, anh Tùng tận dụng lá dừa nước hoặc lá cau kiểng để tạo hình bờm, xòe ra xanh mướt. Có con còn được gắn thêm cánh, nửa ngựa nửa linh thú, phá vỡ hoàn toàn khuôn mẫu tạo hình con giáp truyền thống. Sự phá cách ấy không nhằm gây sốc, mà để mang lại cảm giác nhẹ nhõm, vui tươi – điều mà không phải linh vật Tết nào cũng làm được.

Hình ảnh đàn ngựa dừa nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo vô số bình luận hài hước. Theo anh Tùng, đó chính là thành công lớn nhất của sản phẩm bởi mục tiêu của anh không phải tạo ra một linh vật đẹp chuẩn, mà là một linh vật khiến người ta bật cười ngay khi nhìn thấy. Mỗi chú ngựa dừa trước hết là một lời chúc vui vẻ, an khang, hạnh phúc đến với mọi người.

Nghệ nhân Đậu Thanh Tùng chăm chút sơn phết cho linh vật ngựa

Dịp Tết năm nay, anh Tùng dự kiến hoàn thiện khoảng 200 con ngựa dừa, với mức giá vừa phải, đủ để nhiều gia đình có thể mang về chưng Tết.

Nghệ nhân Đậu Thanh Tùng với linh vật ngựa

Bà Nguyễn Thị Gọn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi đánh giá mô hình làm linh vật Tết từ trái dừa của anh Đậu Thanh Tùng là hướng đi sáng tạo, tận dụng hiệu quả nông sản địa phương để tạo ra sản phẩm quà Tết mang giá trị văn hóa và tinh thần. Những sản phẩm này mộc mạc, dí dỏm không chỉ tạo điểm nhấn trên thị trường Tết mà còn lan tỏa hình ảnh người nông dân năng động, đổi mới tư duy sản xuất. Đây là mô hình có tiềm năng nhân rộng, gắn với phát triển sản phẩm thủ công, quà tặng và du lịch, góp phần nâng cao thu nhập và làm phong phú đời sống tinh thần của nông dân địa phương.

ĐỨC TRUNG