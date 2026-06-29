Noventiq chuyển đổi năng lực bảo mật của Softel Solutions trên nền tảng AWS

Noventiq, đối tác tư vấn dịch vụ đám mây cấp Premier của Amazon Web Services (AWS Premier Tier Consulting Partner) vừa bố đã triển khai thành công chương trình bảo mật đám mây toàn diện cho Softel Solutions, là doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp phần mềm viễn thông tại Việt Nam.

Đội ngũ Noventiq giới thiệu giải pháp bảo mật đám mây cho doanh nghiệp Việt trong sự kiện AWS Cloud Day Hà Nội.

Với các giải pháp bảo mật của AWS, Noventiq đã giúp Softel khắc phục các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên toàn bộ tài khoản đám mây, triển khai hệ thống giám sát phát hiện mối đe dọa tự động 24/7, đồng thời đảm bảo hạ tầng của doanh nghiệp tuân thủ các chuẩn mực bảo mật quốc tế.

Ông Trần Đức, Giám đốc Hạ tầng, Softel Solutions chia sẻ: "Khi doanh nghiệp không ngừng mở rộng, chúng tôi ý thức rõ rằng năng lực bảo mật cần được kiện toàn tương xứng. Noventiq đã giúp chúng tôi vạch ra lộ trình rõ ràng, từ hiện trạng đến đích đến. Đến nay, toàn bộ môi trường AWS được giám sát tự động 24/7, mọi lỗ hổng nghiêm trọng đã được khắc phục, hạ tầng tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi giờ đây an tâm tập trung phát triển kinh doanh trên một nền tảng bảo mật thực sự vững chắc".

Noventiq cũng tái cấu trúc môi trường hệ thống của Softel thành các vùng bảo mật riêng biệt (sản xuất, phát triển, bảo mật và lưu trữ nhật ký), việc phân vùng này đảm bảo rằng nếu một khu vực bị xâm phạm, thiệt hại sẽ được khoanh vùng và không thể lan rộng sang phần còn lại của hệ thống.

"Nhờ phối hợp làm việc chặt chẽ với Softel ở mọi giai đoạn, đội ngũ An ninh mạng của chúng tôi đã thực hiện kiểm thử xâm nhập và đánh giá bảo mật toàn diện, thiết lập nên một hệ thống bảo mật đạt chuẩn quốc tế, giúp khách hàng tự tin mở rộng quy mô kinh doanh của mình”, ông Lê Đức Quân, Tổng Giám đốc Noventiq Việt Nam chia sẻ.

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