Vụ án VN10: Xét hỏi nhóm bị cáo đầu tiên

Ngày 18-8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan đến vụ phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không vào tháng 3-2023.

Sau khi đại diện VKSND TPHCM công bố xong bản cáo trạng, HĐXX tiến hành xét hỏi nhóm bị cáo trong vụ án thứ nhất liên quan đến Hà Danh Nậm (đang bị truy nã), Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi) và các đồng phạm.

Bị cáo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh (29 tuổi, cháu rể Thắng) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng. Cả hai khai được Nậm thuê vận chuyển ma túy đến các địa điểm chỉ định.

Hội đồng xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Ảnh: HT

Theo cáo trạng, Hà Danh Nậm là người đã vận chuyển trót lọt 7 chuyến hàng chứa ma túy giấu trong các hộp kem đánh răng, thực phẩm chức năng từ Pháp về Việt Nam. Tại Việt Nam, Thắng và Ánh là hai đầu mối chính tiếp nhận 7 chuyến hàng này để phân chia, giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương trước đây.

Thông qua Thắng, Ánh trực tiếp đến các kho của đơn vị chuyển phát nhanh hoặc các điểm giao tại Đồng Nai nhận các kiện hàng ngụy trang có ký hiệu chữ “T”. Sau đó, cả hai tiếp tục phân phối cho Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng và Võ Minh Duy. Để che giấu hành vi phạm tội và đối phó cơ quan chức năng, bị cáo Trịnh Bảo Quân đã thuê người làm giả CCCD mang tên "Trần Hoàng Bảo Anh" nhằm mở tài khoản ngân hàng phục vụ các giao dịch mua bán ma túy.

HĐXX tiến hành phần xét hỏi đối với nhóm bị cáo trong vụ án. Ảnh chụp qua màn hình: S.M

Cơ quan tố tụng xác định Thắng và Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với gần 3kg Ketamine và hơn 14,7kg MDMA. Trường hợp của Thắng và Ánh nằm trong nhóm 85 bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” hoặc “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng đã phân hóa việc áp dụng quy định pháp luật theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội. Theo đó, quy định mới tại Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung) và Luật số 86/2025/QH15 đã điều chỉnh mức án tối đa ở một số khoản từ tử hình xuống tù chung thân.

Theo cáo trạng, trong nhóm 85 bị cáo bị truy tố, có 14 bị cáo đối diện mức hình phạt cao nhất là tử hình theo Khoản 4, Điều 251 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) gồm: Hà Danh Nậm, Lê Thắng Anh Tú, Lê Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Huy Hoàng.... 71 bị cáo còn lại gồm: Hoàng Sỹ Thắng, Bùi Văn Ánh, Nguyễn Thị Trúc Ly, Trần Mai Quí Vy, Võ Thị Kim Tuyến... được áp dụng quy định mới có lợi hơn, với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân (theo Khoản 4, Điều 251 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025).

Phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo.

NGUYỄN TÂN - Ý LINH - SONG MAI