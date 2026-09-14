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Công an điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở xã Phước Hải, TPHCM

SGGPO

Tối 13-9, Công an xã Phước Hải phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và các lực lượng chức năng phong tỏa một căn nhà trong hẻm trên đường Võ Thị Sáu để điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong.

Theo ghi nhận, một người đàn ông được phát hiện tử vong trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu. Hai người nữa trong gia đình nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu.

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Lực lượng công an phong tỏa hiện trường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã phong tỏa đầu hẻm dẫn vào căn nhà và bố trí lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt khu vực xảy ra vụ việc. Các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra.

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Người dân theo dõi vụ việc tại hiện trường

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ vẫn có mặt tại hiện trường, nhiều người dân tập trung trên đường Võ Thị Sáu theo dõi vụ việc.

Bước đầu, nghi phạm được cho là có quen biết với gia đình nạn nhân. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục làm rõ.

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Công an điều tra án mạng 3 người thương vong xã Phước Hải

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