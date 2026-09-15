Quảng Ninh: Khởi tố nhóm người liên quan vụ hành hung tài xế taxi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan vụ nam tài xế taxi bị một nhóm người hành hung trên xe. Clip ghi lại vụ việc từng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Trung Kiên, Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Nguyễn Thế Mạnh và Hà Ngọc Ly về tội “Gây rối trật tự công cộng”; riêng bị can Đặng Ngọc Loan bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh” cùng về tội danh nêu trên.

Hành vi đánh tài xế taxi của nhóm Kiên được camera ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Quá trình điều tra xác định, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30-8, Hà Thúy Vân cùng Đỗ Thanh Tùng (chồng Vân), Hà Ngọc Ly, Nguyễn Thế Mạnh, Nguyễn Thị Mai Trang và một số người khác rời quán Lin Lounge79, phường Móng Cái 1 (TP Quảng Ninh) để về nhà.

Vân cùng Tùng, Ly và Trang lên taxi do anh N.T.Đ. (28 tuổi, trú tại xã Kiến Minh, TP Hải Phòng) điều khiển. Sau đó, Vân yêu cầu anh Đ. quay lại đón thêm người nhưng anh Đ. từ chối với lý do xe chỉ chở được 4 người. Sau khi hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, Vân cùng những người bạn đã chửi bới và liên tiếp đánh vào đầu và mặt anh Đ..

Bị nhóm người đánh, anh Đ. tri hô “cướp, cướp”, mở cửa xe và chạy về phía quán KTV Lin Lounge79. Nhóm của Vân tiếp tục đuổi theo và dùng tay, chân đánh anh Đ..

Lúc này, Lê Trung Kiên và Đặng Ngọc Loan (vợ Kiên) cũng có mặt. Sau khi nghe nhóm bạn nói anh Đ. có hành vi sàm sỡ, Kiên và Loan tham gia đuổi theo đánh nạn nhân.

Khi anh Đ. chạy đến trước cửa quán KTV Lin Lounge79, nhóm Vân, Kiên và Loan tiếp tục xô đẩy, đánh vào người nam tài xế. Nhân viên quán sau đó can ngăn và đưa anh Đ. vào một phòng hát.

Tại đây, Vân, Ly, Kiên cùng một số người khác tiếp tục tấn công một nam thanh niên tên Tr., người tự xưng là người nhà của anh Đ.. Nhân viên quán can ngăn nên hai nhóm dừng lại. Anh Đ. sau đó được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Đa khoa Móng Cái cấp cứu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án, đồng thời truy tìm một số nghi phạm để xử lý theo quy định.

XUÂN TRUNG - PHẠM VŨ