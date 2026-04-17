Hải Phòng: Điều tra nguyên nhân cháy 2 toa tàu khách

Trong khi đoàn tàu đang di chuyển trên địa phận phường Nam Đồng, TP Hải Phòng thì bất ngờ 2 toa tàu chở khách bốc cháy.

Ngày 17-4, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TP Hải Phòng, lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày, tại Km 61+100 tuyến đường sắt thuộc địa phận phường Nam Đồng, TP Hải Phòng, 1 vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại 2 toa tàu hỏa chở khách.

Hiện trường các toa tàu bị cháy

Nhận được tin báo, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH) đã điều động lực lượng và phương tiện từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 đến hiện trường.

Nhờ triển khai đội hình và phương án chữa cháy kịp thời, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ hành khách trên tàu đã chủ động sơ tán xuống khu vực an toàn trước đó, không có trường hợp nào bị mắc kẹt.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

GIA KHÁNH

