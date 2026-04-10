Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Nai giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 10-4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN-MT giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, với 100% số phiếu bầu đồng ý.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1977, quê xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ, kỹ sư quản lý đất đai. Ông Nguyễn Tuấn Anh từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

Các đại biểu chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh và Ủy viên UBND tỉnh Nguyễn Minh Hoàng

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã thực hiện bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Minh Hoàng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Tiếp đó, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân khu vực, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Trong bối cảnh đang xem xét thành lập TP Đồng Nai, với tinh thần HĐND tỉnh sâu sát, đồng hành, kịp thời, để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, đóng góp hiệu quả, thực chất vào sự phát triển của tỉnh, kỳ họp lần này góp phần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu; các chủ trương lớn như: xây dựng TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, phát triển quy hoạch, hạ tầng, phát triển đô thị, chuyển đổi số và chăm lo tốt hơn an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, củng cố nguồn lực đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh trong các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở trong tình hình mới.

