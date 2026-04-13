Chiều 13-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia: Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan báo chí ở Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 28 đồng chí.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: 9 đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Quân uỷ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 29 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 11 đồng chí.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: 45 đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 22 đồng chí.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 đối với 3 đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương gồm các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các Phó Bí thư Đảng ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 39 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 14 đồng chí.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, phát biểu giao nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các đảng ủy được trao quyết định hôm nay đều giữ vai trò rất quan trọng. Mỗi lĩnh vực đều rất lớn. Mỗi nhiệm vụ đều rất nặng. Nhưng tựu trung lại, tất cả đều liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; đến hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; đến việc giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển; đến việc thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm trong tình hình mới. Nhiều quyết định, nhiều chủ trương, nhiều cách làm của các đồng chí sẽ tác động trực tiếp, sâu rộng, lâu dài đến chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức thật đầy đủ điều đó để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, từng tổ chức đảng, giữa từng đảng viên với đảng viên; càng là cơ quan trọng yếu, càng phải mẫu mực về lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Mỗi đồng chí phải thật sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, hiệu quả, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết; phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các đảng ủy phải thật sự là trung tâm lãnh đạo, là nơi quy tụ trí tuệ, giữ vững kỷ cương, giữ đúng phương hướng, nguyên tắc trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện các đơn vị phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong chính các cơ quan, đơn vị mình; phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, từ mỗi đảng viên trong chi bộ; không để những biểu hiện nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; không để sự nể nang, né tránh làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phải chăm lo đội ngũ cán bộ; phải đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, toàn diện; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; phải bảo vệ, khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh, năng lực, đạo đức và khát vọng cống hiến. Từng đảng ủy phải bám chắc chức năng, nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt phần việc được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau vì mục tiêu chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng giao việc là giao niềm tin. Nhân dân nhìn vào chúng ta không chỉ để nghe điều chúng ta nói, mà quan trọng hơn là để thấy điều chúng ta làm. Làm cho đúng, làm cho trúng, làm đến nơi đến chốn, làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đó là cách tốt nhất để đáp lại niềm tin của Đảng, của nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, đại diện 4 Đảng ủy nhận nhiệm vụ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cho biết sẽ cụ thể hóa trong các kế hoạch theo nhiệm vụ, chức năng của mỗi Đảng bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn gương mẫu, đoàn kết, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chủ động, nhạy bén tham mưu hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước mắt tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nghị quyết Đại hội của từng Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 – 2030; phấn đấu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, huy động mọi nguồn lực, năng lực sáng tạo của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tập trung xây dựng hệ thống các tổ chức, trước hết là hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, quản lý các cấp có sức chiến đấu cao, năng lực tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực toàn diện, chuyên sâu, ngang tầm nhiệm vụ; thực sự kỷ cương, liêm chính, toàn tâm, toàn ý làm tròn chức trách, nhiệm vụ, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ mong muốn, thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, cống hiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong từng cơ quan, đơn vị, để 4 cấp ủy, Đảng bộ hoàn thành trọng trách được giao.

Theo TTXVN