Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TPHCM

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM bầu đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Đại biểu biểu quyết bầu đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân làm Chủ tịch Hội LHPN TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 13-4, Ban Chấp hành Hội LHPN TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 2, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có các đồng chí: Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI; Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Hội nghị được tổ chức để bầu Chủ tịch Hội LHPN TPHCM. Kết quả, 100% thành viên có mặt tại hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Trước đó, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, đã nhận nhiệm vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân sinh năm 1985, quê quán TPHCM; trình độ: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, cử nhân Hành chính học, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí là Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM khóa XV.

Đồng chí từng là Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương (trước đây).

Tân Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân.

Đồng chí cam kết sẽ nỗ lực cùng tập thể xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của hội để góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN TPHCM chiều 13-4. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tin liên quan
THÁI PHƯƠNG

