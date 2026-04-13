Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 13-4, tại tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, thôi tham gia Quân ủy Trung ương; đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị và chúc mừng đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê quán tỉnh Quảng Ninh; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, đại học chuyên ngành quân sự. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí đã có nhiều năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh; từng giữ các chức vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

DƯƠNG QUANG