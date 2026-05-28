Khánh Hòa điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định điều động ông Bùi Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Vân, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định ông Nguyễn Minh Thái, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Chữ nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho ông Vũ Ngọc Đương, tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Đương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Chữ đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo; bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, thời hạn 5 năm kể từ ngày 27-5-2026.

