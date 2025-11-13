Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều 13-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tới dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, kỳ họp thứ 27 của HĐND TP Hà Nội diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt của chính quyền thành phố; đồng thời xem xét các nghị quyết, những dự án trọng điểm mang tính nền tảng và động lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, cảnh quan, môi trường đô thị, thực thi chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố có sức lan tỏa cả vùng Thủ đô, đóng góp quan trọng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và 1 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đảm bảo bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ, Thành ủy Hà Nội đã nghiêm túc, dân chủ, công khai, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình quy định. Các cán bộ được Thành ủy Hà Nội lựa chọn giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu đều là những đồng chí có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tín nhiệm cao đã được Trung ương xem xét, phê duyệt.

Các đại biểu tham dự kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 do hết tuổi theo quy định.

100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu tán thành bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội, giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh

Cùng với đó, HĐND TP Hà Nội đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Trần Sỹ Thanh, do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; đồng thời bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cũng tại kỳ họp, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 27, HĐND TP Hà Nội đã xem xét một số nội dung quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền, gồm các nhóm vấn đề chính như: Xem xét, quyết nghị về chủ trương một số dự án đầu tư trọng điểm của Hà Nội, gồm: phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch; điều chỉnh chủ trương dự án cầu Trần Hưng Đạo; việc thống nhất giao UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện dự án hoàn chỉnh tuyến đường cao tốc 07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên. Xem xét về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố để đồng bộ với quy định phân cấp quản lý nhà nước các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là vấn đề rất cấp thiết, với tinh thần phân cấp triệt để, toàn diện, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, sớm ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Xem xét Nghị quyết quy định mức học phí và mức cấp bù học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn Hà Nội. HĐND TP Hà Nội cũng xem xét Đề án số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội hoạt động chuyên trách; số lượng, tên gọi, phạm vi, lĩnh vực phụ trách của các Ban của HĐND TP Hà Nội.

KHÁNH NGUYỄN