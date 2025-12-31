Chính trị

Đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 31-12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL, giữ chức Phó Giám đốc Học viện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (bên trái) trao quyết định cho đồng chí Lê Hải Bình
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trao quyết định cho đồng chí Lê Hải Bình.

Đồng chí Lê Hải Bình sinh năm 1977, quê tại Hải Phòng; là Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Đồng chí Lê Hải Bình đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Ngoại giao như: Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược.

Sau đó, đồng chí Lê Hải Bình được điều động, phân công giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương (trước đây); Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương.

Tháng 1-2021, tại Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lê Hải Bình được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 8-2021, đồng chí Lê Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (trước đây). Tháng 3-2024, đồng chí Lê Hải Bình được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tháng 2-2025, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

LÂM NGUYÊN

