Đồng chí Bùi Văn Nở giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Văn Nở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Nở
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Nở

Sáng 29-12, Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long.

Theo Quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Bùi Văn Nở thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long; thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chúc mừng đồng chí Bùi Văn Nở; đề nghị đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Văn Nở khẳng định đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn.

đồng chí hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cơ quan và tập thể lãnh đạo.

