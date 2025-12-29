TPHCM chỉ định 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy về làm Bí thư phường Bình Dương, Bến Cát, Lái Thiêu

Ngày 29-12, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì và trao các quyết định.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Tuấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, công bố quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Chí Trung. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét thận trọng trên nhiều mặt, trong đó có xét về năng lực cán bộ, điều kiện thực tiễn và triển vọng của cán bộ.

Đồng chí chia sẻ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đặt niềm tin và kỳ vọng vào các đồng chí nhận nhiệm vụ lần này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao các quyết định cán bộ. Thực hiện: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí ở đơn vị mới sẽ mang lại kết quả công tác tốt hơn, đóng góp rất quan trọng vào kết quả của Đảng bộ TPHCM.

Đồng thời, chúc 4 đồng chí mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng để tiếp tục cống hiến, đạt những thành tích cao nhất trong công tác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ phát biểu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn cam kết, quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn kết, thống nhất, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Tuấn sinh năm 1975, quê TPHCM. Đồng chí có trình độ Thạc sĩ Quản lý Công hệ điều hành cao cấp, Cử nhân Quản trị kinh doanh; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng sinh năm 1975, quê TPHCM. Đồng chí có trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí Nguyễn Chí Trung sinh năm 1967, quê TPHCM. Đồng chí có trình độ Cử nhân Kinh tế kỹ thuật, cử nhân Hành chính; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Minh sinh năm 1967, quê TPHCM. Đồng chí có trình độ chuyên môn cử nhân hành chính, cử nhân kinh tế; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

VĂN MINH