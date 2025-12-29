EVN công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

EVN có 2 Phó Tổng giám đốc mới là ông Phạm Lê Phú và ông Nguyễn Đình Phước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVN đối với ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán trưởng EVN.

Tại buổi lễ, ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, đã trao Quyết định số 333/QĐ-HĐTV ngày 11-12-2025 bổ nhiệm ông Phạm Lê Phú giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN, quyết định có hiệu lực từ ngày 16-12-2025. Đồng thời, trao Quyết định số 299/QĐ-HĐTV ngày 27-11-2025 bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phước giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An chúc mừng và bày tỏ tin tưởng vào năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của ông Phạm Lê Phú và ông Nguyễn Đình Phước.

Ông Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy EVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Lê Phú

Nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Lê Phú bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách. Trên cương vị mới, ông cam kết giữ vững tinh thần đoàn kết, tuân thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc tập đoàn, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Hoàng An (bên trái) - Bí thư Đảng ủy EVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đình Phước

Ông Nguyễn Đình Phước cũng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo tập đoàn và sự hỗ trợ của các đồng nghiệp. Ông cho biết sẽ nỗ lực cao nhất trong công tác tài chính, tập trung bảo toàn vốn nhà nước, cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển và chuyển đổi số, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo tập đoàn, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định và an ninh năng lượng quốc gia.

PHÚC HẬU