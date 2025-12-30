Chủ tịch UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định và hoa chúc mừng các cá nhân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM:

Bổ nhiệm đồng chí Đặng Văn Định, Trưởng phòng Dự án, Văn phòng UBND TPHCM giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thới Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM trực thuộc Văn phòng UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định và hoa chúc mừng các cá nhân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Thanh Trung, Thành viên chuyên trách HĐTV Công ty TNHH MTV 27/7 TPHCM giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV 27/7 TPHCM.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Võ Quang Sơn, nguyên Thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng các cá nhân được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đồng chí tin tưởng, các cá nhân với kinh nghiệm thực tiễn được tích luỹ trong thời gian qua sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo Văn phòng UBND TPHCM chúc mừng các cá nhân

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, thời gian tới thành phố sẽ triển khai rất nhiều dự án quy mô lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, cải thiện mỹ quan đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn, các cá nhân sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị các cá nhân khẩn trương tiếp nhận, triển khai ngay các công việc trên cương vị mới. Đề nghị các cơ quan phối hợp, tạo điều kiện để các cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ trao quyết định cán bộ

Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Văn Định phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại diện các cá nhân nhận quyết định, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Văn Định cảm ơn lãnh đạo TPHCM tin tưởng giao nhiệm vụ mới; cam kết nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

NGÔ BÌNH