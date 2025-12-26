Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn

Ngày 26-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2808/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972, quê Thanh Hóa, từng có nhiều năm công tác và đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại PVN; ông có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ mỏ, từng là Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc; đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc PVN từ năm 2021, được phân công phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; là Tổng giám đốc PVN từ tháng 3-2024.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch hội đồng thành viên PVN, về công tác tại Bộ Công thương, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.

LÂM NGUYÊN