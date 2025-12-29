Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu có tân hiệu trưởng

Hội đồng trường trao quyết định cho PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng

PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng tốt nghiệp ngành Tự động hóa Thiết kế tại Trường Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức). Sau đó, ông tiếp tục hoàn thành chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Cầu đường tại Trường Đại học Tổng hợp Saitama (Nhật Bản). Năm 2007, ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư.

Trong suốt quá trình công tác, PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng đã đảm nhiệm vị trí quan trọng tại nhiều cơ sở giáo dục uy tín. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông. Ông từng là Trưởng khoa Khoa Công trình của Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng phụ trách trường.

Đảng bộ Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng tân hiệu trưởng

Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, ông còn có nhiều đóng góp trong ngành giao thông vận tải và các tổ chức xã hội khác.

Với những đóng góp của mình, PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng khẳng định, trên cương vị mới, ông sẽ tiếp tục phát triển Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng chất lượng - hội nhập - gắn kết thực tiễn, lấy người học làm trung tâm, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực và cả nước.

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập ngày 27-1-2006. Nhằm khai thác tối đa lợi thế của một trung tâm kinh tế biển và du lịch, nhà trường tập trung phát triển các ngành đào tạo chủ lực như: logistics, quản lý chuỗi cung ứng, du lịch, ngoại ngữ và kinh tế biển…

KHÁNH CHI