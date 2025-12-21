Đồng chí Nguyễn Hồng Diên làm Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Chiều 21-12, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định số 2584-QĐ/NS/TW của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công thương thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chúc mừng tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quốc hội; đồng thời là sự ghi nhận, tín nhiệm và đánh giá cao đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những kết quả đã đạt được của đồng chí trong thời gian qua.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, trên cương vị mới, với kinh nghiệm, sở trường, năng lực công tác, sẽ nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xây dựng tập thể Đảng ủy Quốc hội đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả trước Đảng và Nhà nước. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, khiêm tốn học hỏi để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành quả chung của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên; là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Từ tháng 4-2021, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công thương.

