Phân cấp tuyển dụng đối với 246 trường mầm non và phổ thông

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký quyết định phê duyệt thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với 246 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại TPHCM giai đoạn 2026-2030. Theo đó, thành phố sẽ phân cấp tuyển dụng giáo viên, hợp đồng giáo viên nước ngoài cho các trường tiên tiến hội nhập và trường triển khai chương trình nước ngoài.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình (phường Sài Gòn) tham gia hoạt động với giáo viên nước ngoài

Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, việc thí điểm được áp dụng đối với 246 trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế và trường thực hiện chương trình tích hợp, chương trình nước ngoài.

Cụ thể, toàn thành phố hiện có 86 trường tiên tiến, chất lượng cao (gồm 32 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 19 trường THCS, 4 trường THPT) và 160 trường thực hiện chương trình tích hợp, chương trình nước ngoài (gồm 89 trường tiểu học, 56 trường THCS, 15 trường THPT).

Danh sách 86 trường tiên tiến, chất lượng cao TẠI ĐÂY.

Danh sách 160 trường thực hiện chương trình tích hợp, chương trình nước ngoài TẠI ĐÂY.

Các trường nói trên được phân cấp tuyển dụng viên chức là giáo viên (bao gồm tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc) và thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức được tuyển dụng mới theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, các trường được ký hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng với giáo viên nước ngoài), phân công, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, giáo viên hợp đồng, nhân viên hợp đồng phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị theo quy định.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng (chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học, chuyển đổi số và bồi dưỡng thường xuyên) trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho đơn vị triển khai thực hiện chương trình hợp tác quốc tế.

Văn bản cũng nêu rõ, các trường triển khai chương trình tích hợp cử giáo viên (hiện đang giảng dạy các môn khoa học tự nhiên) tham gia chương trình đào tạo chuyên ngành tiếng Anh (văn bằng 2), chương trình đào tạo văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhằm đáp ứng chuẩn trình độ tiếng Anh theo quy định để có thể giảng dạy các lớp tích hợp trong giai đoạn 2026-2030.

Về công tác tổ chức thực hiện, UBND TPHCM phân công Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT tham mưu phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp thực hiện trong liên kết giáo dục với nước ngoài đối với các cơ sở giáo dục bảo đảm đủ tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động.

THU TÂM