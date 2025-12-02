Phân công công tác Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy

Ngày 2-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã ký thông báo về việc phân công công tác đối với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy.

Đồng chí Trần Văn Bảy

Theo đó, đồng chí Trần Văn Bảy được phân công giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ.

Phó Chủ tịch Trần Văn Bảy cũng trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản hành chính liên quan đến lĩnh vực được phân công, ngoại trừ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Phó Chủ tịch Thường trực theo Quyết định số 739 của Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Trần Văn Bảy tiếp nhận nhiệm vụ này từ đồng chí Nguyễn Văn Thọ – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM – người vừa được phân công giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Việc phân công công tác nhằm bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch UBND TPHCM.

NGÔ BÌNH