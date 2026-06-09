Những kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 9-6, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thông tin về tình hình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Đại tá Lê Văn Sơn cho biết, để hoàn thành mục tiêu chiến dịch, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho các đơn vị; chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời, rà soát, đề xuất thành lập lâm thời các đội tìm kiếm, quy tập; bảo đảm kinh phí, trang bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Thời gian qua, đã tổ chức 8 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo quốc gia dự lễ truy điệu và an táng 181 hài cốt liệt sĩ tại các địa phương thuộc Quân khu 2, 4, 5. Tổ chức 3 đoàn công tác đi Lào, Campuchia kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và dự Lễ khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pua-sát (Campuchia).

Về công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ, đến nay, 100% quân khu, các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch; thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu, quân số 3.615 người; tổ chức làm trước, lấy mẫu tại 3.651 mộ liệt sĩ.

Về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) đã tiếp nhận 192 mẫu hài cốt liệt sĩ của các tỉnh, thành phố. Tiến hành tách chiết 4 mẫu thân nhân liệt sĩ, 72 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, đã cả nước đã tìm kiếm quy tập được trên 1.075.000 mộ (hài cốt) liệt sĩ. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Hiện nay, số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tiếp tục tìm kiếm quy tập còn khoảng 175.000 và gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong nghĩa trang chưa xác định được thông tin.

Chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027). Thời gian thực hiện từ ngày 15-3-2026 đến ngày 27-7-2027, với mục tiêu: - Tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; - Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; - Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; - Xây dựng, hoàn thiện, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; - Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; - Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại tỉnh Tuyên Quang (Vị Xuyên), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

TRẦN BÌNH