Đồng Tháp triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 2-6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HÀ NAM

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp cho biết, mục tiêu trọng tâm của chiến dịch là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thân nhân, gia đình liệt sĩ. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu công tác lấy mẫu, mã hóa, số hóa và lưu trữ mẫu ADN, ngành chức năng phải đảm bảo tính khoa học, chuẩn mực, tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Đồng thời, ứng dụng chuyển đổi số để quản lý thông tin một cách liên thông, đồng bộ và bền vững, tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Sau khi lấy mẫu phải thực hiện việc hoàn trả, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ một cách trang nghiêm, ấm áp. Đồng thời quan tâm chu đáo về đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, những người ngày đêm, bất chấp khó khăn để làm nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền để chiến dịch "thấm sâu" vào mỗi người dân; chủ động đấu tranh, bác bỏ mọi thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và nhà nước; tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Giai đoạn từ năm 2026 đến ngày 27-7-2027, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 11.810 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 30/31 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Đồng Tháp; đồng thời, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Giai đoạn từ tháng 7-2027 đến tháng 12-2030, Đồng Tháp tiếp tục tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 9.346 phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin và các phần mộ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi đã áp dụng phương pháp thực chứng.

Đồng thời, hoàn thành việc số hóa và cập nhật toàn bộ dữ liệu liên quan đến quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu và xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

NGỌC PHÚC