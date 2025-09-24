Phát động cuộc thi “Dịch Văn học Việt - Trung, Trung - Việt lần thứ nhất”

Cuộc thi “Dịch Văn học Việt - Trung, Trung - Việt lần thứ nhất” là hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung, và kỷ niệm Năm Nhân văn Việt - Trung đồng thời tạo sân chơi học thuật cho sinh viên, du học sinh và cộng đồng yêu thích văn học - ngôn ngữ.

Cuộc thi do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM, Công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) phối hợp cùng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trường ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam), Hội Nhà văn TPHCM, Hội Nhà văn Trung Quốc, CLB Đọc sách Văn học Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đối tượng tham gia là sinh viên, học sinh chuyên ngành ngôn ngữ Trung tại Việt Nam có khả năng dịch Việt - Trung, sinh viên Trung Quốc theo học chuyên ngành tiếng Việt, du học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc và các dịch giả tự do có khả năng biên dịch Việt - Trung.

Thí sinh lựa chọn dịch thơ hoặc truyện ngắn đương đại tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc (không quá 1.000 từ) trong danh mục tác phẩm do ban tổ chức cung cấp. Danh sách các bài dự thi dịch Việt - Trung (dành cho các thí sinh người Trung Quốc) gồm các tác phẩm nổi tiếng của văn học Việt như: Búp sen xanh (Sơn Tùng), Sóng (Xuân Quỳnh), Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải), Đi trong hương tràm (Hoài Vũ), Chiếc lá đầu tiên (Hoàng Nhuận Cầm), Nhật ký đô thị hóa (Mai Văn Phấn)... Về phía các bài dự thi dịch Trung - Việt (dành cho các thí sinh người Việt Nam) gồm nhiều bài thơ, văn trích của các nhà thơ, nhà văn đương đại nổi tiếng của Trung Quốc.

Cuộc thi nhận bài từ nay đến ngày 10-11, lễ trao giải vào ngày 21-11 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Thí sinh đăng ký qua đường link: https://forms.gle/RA68WXtiFcmANKEAA, sau đó gửi bản dịch dự thi về email: dichvanhoctrungviet@gmail.com.

Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chí: tính chính xác - mạch lạc - giàu chất văn chương. Những tác phẩm nổi bật sẽ được đăng tải trên các kênh truyền thông của trường đại học, đơn vị tổ chức, Hội Nhà văn TPHCM và Hội Nhà văn Trung Quốc. Cuộc thi trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích.

