Sáng 18-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 – 20-7-2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự xã hội.

Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh sát nhân dân tập trung xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển; tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động, lực lượng phản ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, tinh thần hành động mạnh mẽ trong triển khai các chủ trương của Đảng, năng lực số, tư duy sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng và hy sinh vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Cùng với đó, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; tích cực phát huy vai trò cựu Công an nhân dân nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cảnh sát nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ dốc toàn tâm, toàn lực, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trọng tâm là chủ động tham mưu và phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; xây dựng các xã, phường không ma túy, tiến tới không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại; chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm. Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐỖ TRUNG - MẠNH HÀ