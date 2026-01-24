Phát hiện bức họa cổ dạng bản đồ chứa đa ngữ ở Kinh thành Huế

Khâm Thiên Giám được thành lập từ năm 1803 dưới thời vua Gia Long, một công trình nằm trong Kinh thành Huế, hiện tọa lạc tại phường Phú Xuân, TP Huế.

Ngày 24-1, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, trong quá trình vệ sinh, bóc tách lớp sơn cũ trên tường công trình Khâm Thiên Giám để phục vụ công tác trùng tu, các đơn vị đã ghi nhận sự xuất hiện bức họa cổ có bố cục giống một tấm bản đồ.

Phát hiện bức họa cổ dạng bản đồ chứa đa ngữ trên tường công trình Khâm Thiên Giám

Bức họa được thể hiện bằng các nét màu đen, gồm nhiều ký hiệu và dòng chữ thuộc ba hệ ngôn ngữ là chữ Hán, chữ Việt và chữ Pháp. Trong đó, chữ Hán chiếm số lượng lớn nhất.

Ghi nhận bước đầu, đối với phần chữ Việt, nội dung nhắc đến các địa danh quen thuộc tại Cố đô Huế như: An Cựu, Lợi Nông... Riêng phần chữ Pháp có nội dung đề cập đến một tuyến đường sắt.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết sẽ khảo sát tổng thể, kiểm tra kỹ lưỡng các bức tường và hạng mục bên trong Khâm Thiên Giám. Riêng nội dung bức họa, sẽ được nghiên cứu sâu nhằm phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn và làm rõ thêm các giá trị lịch sử của công trình.

Khâm Thiên Giám thành lập từ năm 1803 dưới thời vua Gia Long. Đây là cơ quan chuyên quan sát, chiêm nghiệm thiên văn, dự báo thời tiết, làm lịch, báo giờ để định mùa vụ cho người dân. Tuy nhiên, công trình này hiện đã xuống cấp.

Hiện trạng công trình Khâm Thiên Giám

Ban Quản lý dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, công trình Khâm Thiên Giám đang được trình xếp hạng di tích cấp Quốc gia, làm cơ sở để lập dự án tu bổ, phục hồi trong năm 2026 theo đúng quy định.

VĂN THẮNG