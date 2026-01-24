Văn hóa - Giải trí

Phát hiện bức họa cổ dạng bản đồ chứa đa ngữ ở Kinh thành Huế

SGGPO

Khâm Thiên Giám được thành lập từ năm 1803 dưới thời vua Gia Long, một công trình nằm trong Kinh thành Huế, hiện tọa lạc tại phường Phú Xuân, TP Huế.

Ngày 24-1, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, trong quá trình vệ sinh, bóc tách lớp sơn cũ trên tường công trình Khâm Thiên Giám để phục vụ công tác trùng tu, các đơn vị đã ghi nhận sự xuất hiện bức họa cổ có bố cục giống một tấm bản đồ.

z7463144182750_5a47fed31d5d361b90c1fdf2663e618d.jpg
z7463144174350_c30c10a44da9bbf9239aa26c7ad92744.jpg
z7463144180532_ff46346a9c2cea6c4f4540d8c52e92bd.jpg
z7463144193534_9e643cd3f0d4f5575a00682be93baece.jpg
z7463144187944_d55f23255edee4d50eaee667f2d4b40c.jpg
z7463144193757_6fc802e188172e1cbf4c15acbf0ef25b.jpg
Phát hiện bức họa cổ dạng bản đồ chứa đa ngữ trên tường công trình Khâm Thiên Giám

Bức họa được thể hiện bằng các nét màu đen, gồm nhiều ký hiệu và dòng chữ thuộc ba hệ ngôn ngữ là chữ Hán, chữ Việt và chữ Pháp. Trong đó, chữ Hán chiếm số lượng lớn nhất.

Ghi nhận bước đầu, đối với phần chữ Việt, nội dung nhắc đến các địa danh quen thuộc tại Cố đô Huế như: An Cựu, Lợi Nông... Riêng phần chữ Pháp có nội dung đề cập đến một tuyến đường sắt.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết sẽ khảo sát tổng thể, kiểm tra kỹ lưỡng các bức tường và hạng mục bên trong Khâm Thiên Giám. Riêng nội dung bức họa, sẽ được nghiên cứu sâu nhằm phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn và làm rõ thêm các giá trị lịch sử của công trình.

Khâm Thiên Giám thành lập từ năm 1803 dưới thời vua Gia Long. Đây là cơ quan chuyên quan sát, chiêm nghiệm thiên văn, dự báo thời tiết, làm lịch, báo giờ để định mùa vụ cho người dân. Tuy nhiên, công trình này hiện đã xuống cấp.

z7463144195431_ff070a1425685c65394683cb2dbaf4b6.jpg
z7463144201368_6d179531720089b8e99b62b2b4d740a5.jpg
Hiện trạng công trình Khâm Thiên Giám

Ban Quản lý dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, công trình Khâm Thiên Giám đang được trình xếp hạng di tích cấp Quốc gia, làm cơ sở để lập dự án tu bổ, phục hồi trong năm 2026 theo đúng quy định.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Lợi Nông Khâm Thiên Giám Hoàng Việt Trung Bức họa Chữ Hán An Cựu Thiên văn Quan viên Lớp sơn Tu bổ Vua Gia Long. Kinh Thành Huế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn