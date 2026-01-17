Phát hiện, xử lý 10 người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh

Ngày 17-1, Đồn biên phòng Tuyên Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nhóm 10 đối tượng có hành vi qua lại biên giới quốc gia bất hợp pháp.

Các đối tượng bị bắt khi đang xuất, nhập cảnh trái phép

Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 16-1, tại khu vực đường tuần tra biên giới (gần cột mốc 214, thuộc ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác hiệp đồng giữa Đồn biên phòng Tuyên Bình, Phòng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, cùng Công an xã Tuyên Bình phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng (gồm 3 nữ, 7 nam) đang tìm cách xâm nhập vào nội địa.

Các đối tượng khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia từ năm 2024 và 2025 để làm việc tại khu vực Osamach, sau đó được chuyển đến Ba Vet. Đêm 15-1, do chính quyền sở tại truy quét gắt gao, nhóm này tự tìm đường băng cắt biên giới để trở về Việt Nam.

Đồn biên phòng Tuyên Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 10 đối tượng về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 103 triệu đồng.

QUANG VINH