Phát huy nguồn nhân lực: “Chìa khóa” giúp SATRA tăng trưởng xanh, khẳng định bản sắc

Không chỉ khẳng định vị thế là doanh nghiệp đầu tàu của TPHCM, trong 30 năm qua, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV- SATRA còn xây dựng được một hệ sinh thái kinh tế gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng. Sự vững vàng ấy được nuôi dưỡng từ nội lực con người - những người đã cùng doanh nghiệp viết nên hành trình ba thập kỷ mang đậm dấu ấn nghĩa tình và trách nhiệm xã hội.

Lễ tri ân cán bộ, nhân viên, người lao động SATRA có thâm niên công tác 30 năm

Những người làm nên bản sắc SATRA

Theo SATRA, trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, đơn vị đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một tổng công ty nhà nước được xếp hạng đặc biệt, đến nay đã trở thành hệ thống thương mại - dịch vụ - sản xuất - chế biến hàng đầu cả nước, giữ vai trò nòng cốt trong bình ổn thị trường và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hợp nhất của SATRA đạt hơn 45.200 tỷ đồng, tương đương 73% kế hoạch năm. Đây là con số cho thấy nội lực vững vàng và khả năng thích ứng nhanh trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển logistics xanh của doanh nghiệp.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự tận tụy, đồng lòng của hơn 14.000 người lao động - những con người đã góp phần xây dựng nên giá trị thương hiệu SATRA trong suốt ba thập niên. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, SATRA đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân người lao động, thể hiện sự trân trọng dành cho những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn trong hành trình phát triển. Những buổi lễ tri ân không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển con người, coi người lao động là trung tâm của mọi đổi mới, là “trái tim” của hệ sinh thái SATRA. Đó cũng là cách doanh nghiệp gìn giữ văn hóa riêng: vững về kinh tế, bền về nhân tâm, lấy con người làm gốc cho mọi giá trị phát triển.

Cụ thể, tại Lễ tri ân cán bộ, nhân viên, người lao động có thâm niên công tác 30 năm, 26 gương mặt tiêu biểu được vinh danh vì đã gắn bó và cống hiến trọn ba thập niên. Họ là những người đã cùng SATRA đi qua những giai đoạn khó khăn đầu tiên, chứng kiến từng bước trưởng thành của hệ thống bán lẻ, chế biến thực phẩm và logistics - nền tảng để doanh nghiệp giữ vững vị thế hôm nay. Ở khối đơn vị thành viên, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) - đơn vị chủ lực trong hệ thống cũng đã tổ chức tri ân 56 cán bộ, công nhân viên gắn bó 30 năm.

Những tấm bằng tri ân, bó hoa được trao đi không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là sợi dây kết nối giữa các thế hệ, khẳng định giá trị nghĩa tình - trách nhiệm - gắn bó đã làm nên bản sắc SATRA.

Theo ông Hà Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc SATRA, lễ tri ân không chỉ là dịp vinh danh mà còn là khoảnh khắc tiếp lửa cho thế hệ kế thừa. Ông Hà Ngọc Sơn khẳng định, 30 năm không chỉ là quãng thời gian làm việc, mà là hành trình yêu nghề, cống hiến và trưởng thành cùng doanh nghiệp. Chính những người lao động đó đã góp phần tạo dựng nên thương hiệu SATRA hôm nay.

Phát triển từ giá trị con người

Theo SATRA, tinh thần nghĩa tình, gắn bó không chỉ là nét văn hóa, mà còn trở thành nguồn lực nội sinh giúp đơn vị phát triển bền vững suốt ba thập niên. Từ nền tảng đó, SATRA tiếp tục định hình chiến lược phát triển mới, lấy con người làm gốc, phát triển bền vững làm mục tiêu và trách nhiệm xã hội làm sợi dây kết nối cộng đồng.

“Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, SATRA luôn kiên định với cam kết: không chỉ tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn mang sứ mệnh phục vụ cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của TPHCM và cả nước”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SATRA, khẳng định.

Với định hướng cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, SATRA đặt mục tiêu phát triển bền vững dựa trên 2 trụ cột: con người và cộng đồng. Doanh nghiệp cam kết chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng thời phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ mới.

Từ cam kết đó, SATRA sẽ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội thường niên như: hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn; chăm lo Tết cho gia đình chính sách và người dân yếu thế; duy trì chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” chăm lo đời sống cho lực lượng hải quân và chấp pháp trên biển cùng nhiều hoạt động thiện nguyện gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần “doanh nghiệp nghĩa tình”…

Ở nội bộ, SATRA phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của người lao động. Các hội nghị đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo và người lao động được duy trì thường xuyên, trở thành kênh kết nối quan trọng giúp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình làm việc.

Song song đó, SATRA chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định và tiến bộ. Trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động, Tổng Công ty cam kết bảo đảm quyền lợi chính đáng, duy trì việc làm ổn định, hỗ trợ đào tạo và bố trí vị trí phù hợp, giúp người lao động phát huy năng lực. Cùng với đó, SATRA tiếp tục bồi đắp văn hóa doanh nghiệp, đề cao tinh thần nghĩa tình và trách nhiệm, tạo nền tảng để mỗi người lao động gắn bó, đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

MINH XUÂN