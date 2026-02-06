100% cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ứng cử đại biểu HĐND TPHCM

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, 100% cử tri nơi cư trú tham dự hội nghị đã biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Sáng 6-2, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp, TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị là một bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Thông qua hội nghị, cử tri sẽ tham gia nhận xét và bày tỏ tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác và mối quan hệ với cử tri nơi cư trú.

Cử tri nêu ý kiến

Hội nghị đã thông qua tiêu chuẩn của đại biểu HĐND TPHCM; giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định của pháp luật; giới thiệu lý lịch trích ngang của đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri.

Nhiều ý kiến thống nhất đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở. Đồng chí có nhiều đóng góp trong chỉ đạo, điều hành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và luôn giữ mối quan hệ gần gũi với địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận các ý kiến góp ý, đánh giá của cử tri khu phố. Đồng chí bày tỏ sự xúc động, trân trọng cảm ơn trước tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri, ban công tác mặt trận và ban điều hành khu phố. Đồng chí cam kết tiếp tục cùng chi bộ, ban điều hành khu phố tham gia các hoạt động, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, nâng cao đời sống người dân.

Cử tri biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, với 100% cử tri nơi cư trú tham dự hội nghị biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1976, quê TPHCM. Trình độ: ThS Kinh tế Chính trị, Cử nhân Sinh học, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác ở địa phương, sở ngành tại TPHCM. Tháng 6-2016 đến tháng 3-2024: Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XIV, XV. Tháng 3-2024 đến tháng 9-2025: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Tháng 9 đến tháng 10-2025: Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Từ tháng 10-2025 đến nay, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

NGÔ BÌNH