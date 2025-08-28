Phát huy trí tuệ nữ trí thức Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 28-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng ĐH Quốc gia TPHCM và Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức hội thảo “Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới”.

Tham dự có PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng nhiều nhà khoa học, lãnh đạo cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Hội thảo tôn vinh những đóng góp của nữ trí thức trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; đồng thời đề xuất chính sách nhằm tạo môi trường nghiên cứu bình đẳng, khuyến khích phụ nữ khoa học phát triển toàn diện.

Đại biểu chủ trì tại tọa đàm

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết phụ nữ hiện chiếm khoảng 45% lực lượng nghiên cứu khoa học cả nước, đóng vai trò quan trọng trong mô hình liên kết “ba nhà” (Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp). Bà nhấn mạnh cần hoàn thiện chính sách bình đẳng giới trong khoa học, phát triển mạng lưới cố vấn nữ trí thức.

Theo TS.BS Trịnh Hoàng Kim Tú (ĐH Y Dược TPHCM), nữ giới đang đối mặt áp lực kép giữa công việc và gia đình, cần có cơ chế minh bạch, công bằng để phát triển bền vững.

PGS.TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM, đề xuất: "Để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học thì nhà nước cần có quỹ dành riêng cho phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học. Ngoài ra cũng cần có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi nghiên cứu khoa học".

Đại diện cơ quan quản lý, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết thành phố đang triển khai các giải pháp cụ thể: rút ngắn thủ tục, linh hoạt thời gian nghiên cứu, hỗ trợ tiếp cận vốn, xây dựng mô hình “vườn ươm tài năng nữ” và quỹ hỗ trợ nhà khoa học nữ trẻ...

Các chuyên gia thống nhất, trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, cần phát huy hơn nữa trí tuệ và tiềm năng nữ trí thức để góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

KIM HUYỀN