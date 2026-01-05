Các chính sách dân tộc và công tác chăm lo an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện chu đáo, hiệu quả, thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, tôn giáo.

Sáng 5-1, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo của sở, trên địa bàn thành phố có 53 dân tộc thiểu số. Tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ổn định.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Nguyễn Văn Đồng phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Các chính sách dân tộc và công tác chăm lo an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện chu đáo, hiệu quả, thiết thực.

Các địa phương tổ chức tốt các hoạt động với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, công tác chăm lo an sinh xã hội thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, tôn giáo.

Sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì trên tinh thần phát huy giá trị truyền thống, tiết kiệm, văn minh, đoàn kết. Đồng bào dân tộc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sở Dân tộc và Tôn giáo ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, Sở Dân tộc và Tôn giáo ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, giai đoạn 2025-2030. Chương trình ký kết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nghiên cứu, tham mưu thực hiện công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn TPHCM theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đề nghị, sớm cụ thể hóa chương trình ký kết phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy với Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng chí lưu ý, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, kịp thời trả lời kiến nghị, giải quyết phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đúng quy định theo thẩm quyền. Trong đó, phát huy tiếng nói của các chuyên gia, luật sư để tạo sự đồng thuận, tăng tính thuyết phục trong giải quyết phản ánh, đơn thư khiếu nại.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc lưu ý, Sở Dân Tộc và Tôn giáo TPHCM quan tâm tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kết nối hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trong công tác dân tộc, tôn giáo…

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho ông Ngô Văn Triển. Ảnh: VĂN MINH

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo trao giấy khen đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VĂN MINH

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị, sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo.

Dịp này, Chủ tịch nước có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Ngô Văn Triển, nguyên Trưởng Ban Dân tộc TPHCM; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho bà Phan Thị Kim Phúc, Phó Chánh Văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước đến bà Phan Thị Kim Phúc. Ảnh: VĂN MINH Thủ tướng Chính phủ có quyết định tặng Bằng khen cho bà Trần Lệ Phương, Phó Chánh Văn phòng (nay là Phó Trưởng Phòng Dân tộc) Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

