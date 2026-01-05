Điện thoại Vertu trở thành “vật phẩm định danh” mùa Tết

Bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, thay vì các sản phẩm thời trang hay phụ kiện đơn thuần, giới doanh nhân đang có xu hướng tìm kiếm những món quà công nghệ mang tính ứng dụng cao, vừa đáp ứng thẩm mỹ vừa đảm bảo an toàn thông tin...

Phím Ruby trứ danh của Vertu giúp kích hoạt tức thì hệ thống hỗ trợ đặc quyền 24/7

Tại thị trường trong nước, các cửa hàng xa xỉ ghi nhận lượng khách tìm kiếm món quà để lại ấn tượng lâu dài tăng mạnh từ đầu quý IV. Thay vì quần áo, đồng hồ hay túi xách, giới doanh nhân ưu tiên các thiết bị công nghệ đóng vai trò như một trợ lý đắc lực với cơ chế bảo mật nghiêm ngặt, vừa hỗ trợ công việc, vừa khẳng định vị thế của người sở hữu.

Vertu Agent Q phiên bản da bê khâu đen cùng đường may thủ công tinh xảo

Trong dòng chảy đó, các dòng smartphone AI của Vertu như Agent Q, Metavertu 2 Max hay Quantum Flip đang trở thành “lời giải” thuyết phục. Những thiết bị này được đánh giá cao nhờ sự cân bằng hài hòa giữa công năng hiện đại và tính thẩm mỹ, tạo nên sự khác biệt trong mùa quà tặng năm nay.

Sức hút của dòng sản phẩm này đến từ vẻ ngoài được chế tác tinh xảo với các chất liệu cao cấp như gốm ceramic hay da thuộc tự nhiên châu Âu. Đặc biệt, mẫu Agent Q mới ra mắt gây ấn tượng với hơn 320 linh kiện được lắp ráp thủ công, mang lại cảm giác chắc chắn và hoàn thiện cao độ. Giá trị của món quà còn nằm ở khả năng tùy chọn màu sắc và chất liệu da riêng biệt theo sở thích cá nhân. Việc chọn ra một phiên bản đúng gu người nhận là minh chứng cho sự trân trọng và uy tín của người trao.

Lựa chọn sản phẩm chính hãng là bảo chứng cho uy tín của người tặng

Bên cạnh yếu tố ngoại quan, giá trị cốt lõi giúp các thiết bị này được ưa chuộng nằm ở tính bảo mật thông tin. Khác với các thiết bị công nghệ phổ thông, các tiện ích như trợ lý AIGS Agent, dịch vụ Concierge hay không gian lưu trữ độc lập đều được bảo vệ bằng những lớp mã hóa chuyên biệt, đảm bảo thông tin không bị chia sẻ cho bên thứ ba. Chính hệ sinh thái đặc quyền này đã tạo nên giá trị thực sự của Vertu Agent Q, Metavertu 2 Max hay Quantum Flip.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, khách hàng không chỉ tìm kiếm sự sang trọng bên ngoài mà đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc thiết bị vì điều này liên quan trực tiếp đến khả năng bảo mật và các dịch vụ hỗ trợ độc quyền đi kèm. Các dịch vụ đặc quyền này chỉ được kích hoạt trên thiết bị chính hãng thông qua bước xác thực từ máy chủ toàn cầu. Các sản phẩm không rõ nguồn gốc sẽ không thể truy cập hệ thống, đồng nghĩa với việc các tính năng độc quyền cũng sẽ bị vô hiệu hóa.

KIM THANH