Philippines: Ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau siêu bão Kalmaegi

Ngày 6-11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, 127 người mất tích.

Bão Kalmaegi phá hủy nhiều nhà cửa tại Philippines. Ảnh: EPA

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm, đồng thời chuẩn bị đối phó với khả năng một siêu bão khác có thể hình thành. Theo số liệu của Cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia, hàng ngàn ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hại, nhiều tuyến đường giao thông và cầu cống bị phá hủy.

Tại thị trấn Liloan, gần thành phố Cebu, nơi 35 thi thể được tìm thấy, người dân mô tả cảnh tượng “chưa từng có” khi nước lũ dâng cao, cuốn trôi ô tô, nhà cửa và container hàng. Ở đảo Negros lân cận, ít nhất 30 người thiệt mạng khi mưa lớn làm lở dòng bùn núi lửa từ núi Kanlaon, chôn vùi nhiều ngôi làng dưới lớp bùn dày.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực quanh thành phố Cebu hứng chịu lượng mưa lên tới 183mm chỉ trong 24 giờ trước khi bão đổ bộ - cao hơn mức trung bình cả tháng. Tổng cộng gần 800.000 người đã phải sơ tán trước khi bão tràn qua miền Trung Philippines.

Hiện bão Kalmaegi đang di chuyển về phía Việt Nam với sức gió 155 km/giờ, giật 190 km/giờ, dự kiến đổ bộ vào khu vực miền Trung Việt Nam vào đêm 6-11.

MINH CHÂU