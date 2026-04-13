Phim “Hẹn em ngày nhật thực” sắp cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

Sau hơn 2 tuần ra rạp, Hẹn em ngày nhật thực vẫn duy trì sức hút tại phòng vé và tiến sát cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), đến sáng 13-4, bộ phim của đạo diễn Lê Thiện Viễn đạt doanh thu tổng hơn 98 tỷ đồng. Tính riêng trong ngày 13-4, phim hiện vẫn tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé.

Hẹn em ngày nhật thực tạo nên cơn sốt doanh thu phòng vé đầy bất ngờ. Nguồn: BOX OFFICE VIETNAM

Mặc dù chịu sự cạnh tranh của nhiều phim mới ra mắt, gồm cả phim Việt và các phim ngoại nhập, Hẹn em ngày nhật thực vẫn giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phòng vé.

Với đà tăng trưởng như hiện tại, Hẹn em ngày nhật thực chắc chắn sẽ gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ đồng của điện ảnh Việt sau các phim: Thỏ ơi!!, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Tài, Quỷ nhập tràng 2...

Tuần qua, phòng vé Việt không thực sự bùng nổ. Dưới bóng điện hạ - tác phẩm đang giữ kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc nhưng chưa thật sự thành công tại thị trường Việt Nam khi chỉ đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng.

Tương tự, Bẫy tiền - tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Oscar Dương trong lần trở lại rạp chiếu sau hơn 6 tháng cũng không có doanh thu bùng nổ, hiện mới đạt tổng doanh thu hơn 2 tỷ đồng.

Ta Khon: Quỷ đội lốt người - phim kinh dị của điện ảnh Thái Lan cũng không thể tạo nên sức hút, với doanh thu trong tuần đầu ra mắt chỉ đạt gần 2,6 tỷ đồng.

Cũng ở thể loại kinh dị, bộ phim Trò chơi của quỷ 2 thậm chí đạt doanh thu thấp hơn, chỉ hơn 1,6 tỷ đồng.

Tuần qua, phòng vé cũng chứng kiến sự trở lại của một tác phẩm thuộc Studio Ghibli - Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki. Doanh thu của phim cũng không mấy ấn tượng khi đạt chưa đến 1 tỷ đồng.

"Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" sẽ có các suất chiếu sớm trong tuần này. Ảnh: ĐPCC

Tuần này, mùa phim dịp lễ 30-4 bắt đầu tăng sức nóng khi Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng sẽ chính thức có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 16-4, cả ngày 17 đến 19-4 trước khi khởi chiếu chính thức từ ngày 24-4 cùng với 4 bộ phim còn lại trong mùa lễ năm nay.

Ngoài ra, một số phim ngoại nhập cũng ra mắt trong tuần này: Siêu đạo chích Lupin đệ tam - Huyết thống bất diệt, Một bộ phim của Lee Cronin - Xác ướp, Rufus - Thủy quái học bơi.

HẢI DUY

doanh thu phòng vé hẹn em ngày nhật thực lê thiện viễn phim điện ảnh việt dưới bóng điện hạ phí phông: quỷ máu rừng thiêng phim dịp lễ 30-4

