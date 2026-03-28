Thiên Ân, Khương Lê chia sẻ về vai diễn trong phim “Hẹn em ngày nhật thực”

Tham gia đóng chính trong dự án điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực , Đoàn Thiên Ân và Khương Lê cho thấy sự chuyển mình trên màn ảnh rộng với những vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

"Đây là một vai diễn có chiều sâu tâm lý, một khát khao mà tôi luôn mong muốn được trải nghiệm trong sự nghiệp diễn xuất", Thiên Ân chia sẻ. Ảnh: THU HƯƠNG

Chia sẻ về vai diễn mới, Thiên Ân cho biết đây là thử thách hoàn toàn khác biệt so với các trải nghiệm trước đó. Nếu ở dự án phim trước, cô xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, hài hước, thì trong bộ phim này, nhân vật của cô có nội tâm phức tạp hơn.

Trước những nhận xét về khả năng diễn xuất khi xuất thân là hoa hậu, Thiên Ân khẳng định đã dồn nhiều tâm sức và trải nghiệm cá nhân cho vai diễn. Nữ diễn viên cho biết khán giả sẽ thấy một Thiên Ân rất khác trên màn ảnh rộng.

Về lần đầu hợp tác với Khương Lê, Thiên Ân cho biết ban đầu cả hai giữ khoảng cách. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của ê-kíp, hai diễn viên đã chủ động kết nối qua các cuộc trò chuyện hậu trường và thảo luận kỹ về kịch bản để tạo nên sự ăn ý cho hai nhân vật chính.

Để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Thiên Ân cho biết đã để mặt mộc hoàn toàn trong suốt quá trình quay phim để nhân vật có được diện mạo chân thực nhất

Khương Lê cho biết anh thường xem lại các phân đoạn của mình để điều chỉnh biểu cảm, rút kinh nghiệm cho những cảnh quay sau.

Tái xuất trong dự án điện ảnh lần này, Khương Lê xem Hẹn em ngày nhật thực là dấu mốc lớn trong sự nghiệp, đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất

Hẹn em ngày nhật thực lấy bối cảnh Việt Nam thập niên 1990, xoay quanh chuyện tình giữa Ân (Đoàn Thiên Ân) và Thiên (Khương Lê), do đạo diễn Lê Thiện Viễn thực hiện, phối hợp cùng nhà sản xuất, giám đốc sáng tạo, đạo diễn Lý Minh Thắng.

Poster chính thức của phim

Phim có sự tham gia của NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Nguyên Thảo, Huỳnh Phương, Hứa Vĩ Văn... và khởi chiếu toàn quốc từ ngày 3-4-2026.

THU HƯƠNG