Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, cần đánh giá lại toàn bộ tuyến đường cao tốc này, kể cả các hạng mục địa chất, từ thiết kế đến thi công, để xác định đúng nguyên nhân các điểm sạt lở, ngập lụt.

Sáng 29-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, sạt lở đất đá dẫn đến ách tắc giao thông trên đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đoạn qua địa bàn xã Nam Đông, TP Huế.

Đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt lở gây ách tắc giao thông

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư dự án đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên) cho biết, mưa lớn kéo dài gây lũ quét khiến nhiều vị trí trên tuyến phải tạm đóng do ngập lũ, nước chảy xiết. Một số đoạn bị sạt lở taluy, nứt mặt đường.

Sáng 28-10, tại Km42 (TP Đà Nẵng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường. Máy móc và nhân lực đã được huy động khẩn cấp thu dọn khoảng 2.000 khối đất đá, mở lại một làn xe. Dự kiến toàn bộ công tác khắc phục phải mất khoảng hai ngày nữa mới xong.

Trên tuyến đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên còn xuất hiện sự cố sạt lở taluy dương đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế; các vết nứt mặt đường trên đoạn qua thôn Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo khắc phục sạt lở đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên

Dự án đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP Huế với TP Đà Nẵng) được khởi công cuối năm 2013. Đến tháng 4-2022, giai đoạn 1 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66km, rộng 12m.

Trước tình trạng trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, cần đánh giá lại toàn bộ tuyến đường cao tốc này, kể cả các hạng mục địa chất, từ thiết kế đến thi công, với sự tham gia của cơ quan độc lập, để xác định đúng nguyên nhân các điểm sạt lở, ngập lụt.

Đồng thời nhấn mạnh, việc khắc phục hiện nay vẫn chưa triệt để. Nhiều vị trí mưa nhỏ cũng bị ảnh hưởng, mưa lớn càng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan phải có giải pháp căn cơ, không để sự cố tái diễn, đồng thời rà soát toàn bộ khu vực thiết kế, vật liệu, kết cấu công trình để đảm bảo an toàn lâu dài trên toàn tuyến đường cao tốc này.

VĂN THẮNG