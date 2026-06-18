Phong trào phụ nữ ghi đậm nhiều dấu ấn

Sáng nay 18-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự.

Cùng dự còn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 18-6

Theo báo cáo chính trị được trình bày tại đại hội, phong trào phụ nữ giai đoạn 2022-2026 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực; tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và nữ cấp ủy tăng so với nhiệm kỳ trước. Nhiều phụ nữ giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt và lần đầu tiên nước ta có Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nữ.

Ở lĩnh vực kinh tế, phụ nữ chiếm 46,9% lực lượng lao động; trong đó, tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã chiếm 28,2%.

Trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa - thể thao - du lịch, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…, phụ nữ Việt Nam đều có những đóng góp quan trọng.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của hội phụ nữ các cấp ghi được nhiều dấu ấn. Trong đó, phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” triển khai rộng khắp, đồng bộ. Cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng mạnh mẽ, chủ động và tích cực rèn luyện theo 4 tiêu chí “có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”.

Hội phụ nữ các cấp hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại phiên khai mạc

Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Việt Nam đặt ra 12 chỉ tiêu cụ thể: 20.000 hộ có phụ nữ được hội giúp thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; 10.000 phụ nữ khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, nữ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác được tư vấn pháp lý, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; 2.500 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ được hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đến cuối nhiệm kỳ, có ít nhất 300 hợp tác xã được thành lập mới có phụ nữ tham gia quản lý; củng cố chất lượng hoạt động của ít nhất 500 hợp tác xã do các cấp hội hỗ trợ thành lập.

Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra, Hội LHPN Việt Nam xác định 3 khâu đột phá, gồm: - Phát huy vai trò của tổ chức hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. - Chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, gần dân, vì dân. - Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng.

BÍCH QUYÊN