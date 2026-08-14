Phụ nữ Công an TPHCM học cách quản trị cảm xúc, giữ lửa hạnh phúc

Khoảng 300 cán bộ, hội viên phụ nữ Công an TPHCM đã cùng chia sẻ những áp lực trong công việc, cuộc sống và học cách quản trị cảm xúc, cân bằng giữa nhiệm vụ và gia đình.

Ngày 14-8, Ban Phụ nữ phối hợp Phòng Công tác chính trị Công an TPHCM tổ chức tập huấn với chủ đề “Quản trị cảm xúc và bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình”, thu hút khoảng 300 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Thạc sĩ Lương Dũng Nhân, Trung tá Lê Nguyễn Kiều Hạnh và tác giả, người dẫn chương trình Liêu Hà Trinh giao lưu tại chương trình. Ảnh: DIỆU HIỀN

Tại chương trình, các đại biểu chia sẻ những niềm vui trong công việc, cuộc sống cũng như áp lực phải vượt qua để hoàn thành các vai trò trong gia đình và xã hội. Trong đó, có những trường hợp nhà ở xa nơi công tác, ít thời gian chăm sóc gia đình; phụ nữ đơn thân nuôi con gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian đưa đón, chăm sóc con; hoặc đối mặt với căng thẳng, kiệt sức.

Trung tá Lê Nguyễn Kiều Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng PH04 Công an TPHCM, cho biết đặc thù công tác của lực lượng công an thường có những ca trực ngoài giờ, ban đêm, cuối tuần nên việc sắp xếp công việc gia đình không dễ dàng.

Theo Trung tá Kiều Hạnh, phụ nữ thường có tâm lý cầu toàn, muốn tự mình đảm nhận nhiều việc. Vì vậy, chị em cần mạnh dạn chia sẻ, phân công công việc với các thành viên trong gia đình để giảm áp lực, có thời gian chăm sóc bản thân.

“May mắn có ông xã cùng ngành nên vợ chồng thấu hiểu, hỗ trợ, động viên nhau trong công tác và vun đắp cho tổ ấm”, Trung tá Kiều Hạnh chia sẻ.

Tại chương trình, diễn giả - Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Lương Dũng Nhân, chuyên gia lãnh đạo giáo dục và phát triển con người, chia sẻ 3 nguyên tắc “Điều hòa - Điều ứng - Điều hợp”.

Theo đó, “Điều hòa” là trở về với trạng thái cân bằng của thân và tâm, giải tỏa căng thẳng thông qua các bài tập thở. “Điều ứng” là nhìn nhận lại những quan niệm, bổn phận mà bản thân tự đặt ra, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên thay vì cố gắng hoàn thành tất cả cùng lúc. “Điều hợp” là chủ động huy động các nguồn lực xung quanh, sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp và các chuyên gia khi cần thiết.

Thông qua các hoạt động chia sẻ, thực hành và tương tác, chương trình giúp cán bộ, hội viên phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng quản trị cảm xúc, cân bằng công việc và cuộc sống.

Tác giả, người dẫn chương trình Liêu Hà Trinh giao lưu cùng đồng chí Hải Yến. Ảnh: DIỆU HIỀN

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Trần Anh Thanh, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, cho rằng sức mạnh và bản lĩnh của nữ cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM cần được chăm sóc, bồi đắp và kịp thời tháo gỡ những áp lực về tâm lý. Qua chương trình, mỗi cán bộ, hội viên có thể tiếp nhận những kỹ năng, thông điệp tích cực để lan tỏa đến chị em tại đơn vị.

TÔ DIỆU HIỀN