Nâng cao năng lực lồng ghép giới cho đại biểu HĐND

Ngày 11-8, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khai mạc lớp tập huấn về lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và hoạt động của đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm nâng cao năng lực phân tích, phản biện chính sách và giám sát thực hiện bình đẳng giới.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Phát biểu khai mạc, bà Đặng Hương Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ, nhấn mạnh, khóa tập huấn nhằm trang bị kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý, thực thi chính sách, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Chương trình cũng là diễn đàn để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích chính sách và giám sát thi hành; từ đó quan tâm sát sao hơn đến nhu cầu của phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế tại địa phương.

Tại lớp tập huấn, TS Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM, trình bày chuyên đề về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong lãnh đạo, quản lý, thực thi chính sách. Nội dung hướng tới giúp đại biểu HĐND các cấp chủ động thúc đẩy bình đẳng giới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo TS Nguyễn Thị Phương, Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về bình đẳng giới như thu hẹp khoảng cách giới trong giáo dục, giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ, nâng tuổi thọ trung bình của nữ giới và tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động đạt 46,8%.

TS Nguyễn Thị Phương trình bày chuyên đề về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong lãnh đạo, quản lý thực thi chính sách. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Tuy nhiên, tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt còn khiêm tốn; chênh lệch thu nhập theo giới vẫn tồn tại; lao động nữ tập trung nhiều ở khu vực phi chính thức; định kiến và bạo lực giới chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (109 bé trai/100 bé gái) và gánh nặng kép “việc nước, việc nhà” tiếp tục đặt ra những thách thức đối với phụ nữ.

Trong bối cảnh đó, nữ đại biểu HĐND có vai trò quan trọng trong phát hiện vấn đề, phản biện chính sách, theo dõi và giám sát việc thực hiện bình đẳng giới, góp phần bảo đảm các chính sách được ban hành công bằng, thực chất.

PHƯƠNG LOAN