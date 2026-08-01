Những đóa sen bất tử nơi “địa ngục trần gian”

Ngày 1-8, tiếp tục các hoạt động về nguồn tại đặc khu Côn Đảo nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM đã đến tham quan Bảo tàng Côn Đảo.

Tại Bảo tàng Côn Đảo, đoàn đại biểu tham quan triển lãm “Sen trong đá” với điểm nhấn nổi bật là chân dung 25 nhân vật được thể hiện trên chất liệu lá sen. Đây là phần trung tâm của triển lãm giới thiệu 25 nữ tù chính trị. Họ đến từ nhiều vùng miền, với hoàn cảnh khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm chung là lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước.

Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM đã đến tham quan Bảo tàng Côn Đảo. Thực hiện: VĂN MINH

Triển lãm là một hành trình đánh thức ký ức, nơi người xem "đối thoại" với lịch sử để hiểu giá trị của hòa bình.

Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tham quan Bảo tàng Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Hình tượng sen trong đá biểu thị cho vẻ đẹp kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam vượt lên nghịch cảnh khắc nghiệt nhất, tỏa sáng như những đóa sen.

Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tham quan Bảo tàng Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Hành trình trở lại Côn Đảo của các cựu tù chính trị từng bị giam cầm tại đây là trở về nơi một phần tuổi trẻ đã gửi lại sau song sắt nhà tù, nơi có những đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống. Đó còn là hành trình trở về với ký ức, với những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng.

Với thế hệ trẻ hôm nay, được trực tiếp đến những địa chỉ đỏ, lắng nghe câu chuyện về những người đã sống và hy sinh cho Tổ quốc, là bài học quý giá hun đúc lòng yêu nước, biết ơn và sống có trách nhiệm hơn.

Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tham quan Bảo tàng Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Bảo tàng Côn Đảo là nơi lưu giữ, trưng bày, bảo quản và giới thiệu các hiện vật lịch sử, văn hóa của mảnh đất, con người Côn Đảo qua các thời kỳ lịch sử.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), từ ngày 31-7 đến 2-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì tổ chức chuyến về nguồn cho đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

VĂN MINH