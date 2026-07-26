Giảm cân kiểu... đánh đổi mạng sống

Uống dung dịch thụt đại tràng, nạp đủ loại “thần dược” gây tiêu chảy hay bỏ ra chục triệu đồng mua công thức nước “cân bằng âm dương”… là những cách giảm cân nguy hiểm, lại đang được cổ xúy trên mạng xã hội.

Giảm cân đắt đỏ nhưng nguy hiểm

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước xu hướng “Kaisailu pha trà Phương Đông”. Người tham gia tự pha dung dịch thụt đại tràng với trà để uống, hy vọng giảm 4kg trong 2 ngày. Kết quả, hàng loạt cô gái trẻ phải cấp cứu vì ngộ độc và kiệt sức.

Tình trạng này không hề xa lạ tại Việt Nam. Xu hướng ép cơ thể tiêu chảy, xả sạch ruột để giảm cân đang lan rộng với vô số hình thức biến tướng. Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, cho biết, nếu trước đây nhiều người dùng cà phê thụt tháo đại tràng, thì nay các bạn trẻ lại chuộng cách trộn đủ loại thuốc, thực phẩm chức năng (TPCN) hay nguyên liệu lạ trôi nổi trên mạng để uống, tự ép cơ thể xả thải.

Tràn lan quảng cáo giảm cân bằng phương pháp xổ đại tràng trên mạng xã hội, mỗi người bán hướng dẫn sử dụng một kiểu. Ảnh chụp màn hình

Trong nhóm “Nhịn ăn gián đoạn” trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài viết chia sẻ công thức trộn đủ loại TPCN nhằm kích thích tiêu chảy, ép ruột xả thải để giảm cân. Một quản trị viên đang rao bán bộ TPCN gồm 4 sản phẩm (Bios Life Slim, Unimate, Bios Life C và Aloe Vera) với mức giá từ 7,5-8,5 triệu đồng. Người này quảng cáo, đây là bộ sản phẩm chiết xuất từ lô hội đắng Nam Phi. “Chỉ cần uống trước khi đi ngủ, sau 8-12 tiếng nhu động ruột sẽ co bóp mạnh để tống xuất cặn bã lâu năm. Sáng ra đi vệ sinh xong là bụng xẹp, nhẹ nhõm ngay”, người bán nói. Tương tự, ở diễn đàn “Chăm sóc sức khỏe chủ động”, bộ sản phẩm bột khoáng sét và mã đề có giá cả triệu đồng/bộ cũng được người bán tung hô như “thần dược” súc quét sạch đại tràng, đánh bay cả kim loại nặng trong máu.

Không dừng lại ở TPCN, phương pháp “giảm cân bằng cân bằng âm dương” cũng đang thu hút nhiều người, vì nghe qua có vẻ “tự nhiên”. Một người bán mồi chài bằng hình ảnh nồi nước chuối xanh, chai nước mía cùng rổ chanh, rồi viết tiêu đề giật gân: “Uống nước thôi mà giảm ký tụt quần” hay “Ăn ngọt vô tư nhờ nước cân bằng âm dương”. Bên dưới là bài viết hứa hẹn giúp giảm 10kg sau 45 ngày.

Khi phóng viên liên hệ, người này chào bán công thức “cân bằng âm dương” với giá từ 5-10 triệu đồng. “Nước chuối xanh hay nước mía pha chanh chỉ là một phần. Chuyển tiền xong sẽ nhận công thức nấu nước riêng. Trong thời gian uống phải cắt giảm 90% khẩu phần ăn, không cần tập thể dục. Nước này đã đủ calo, không ăn để bụng teo nhanh và xả muối”, người bán hướng dẫn. Người bán còn cam kết, sau liệu trình người dùng có thể thoải mái uống nước mía với hàm lượng 1,5 lít/ngày, ăn mỗi ngày 5 chén chè cốt dừa… mà không sợ tăng cân lại.

Thậm chí, nhiều người còn tự ý mua thuốc về trộn để giảm cân. Chủ một tiệm thuốc tây ở đường số 4, phường An Lạc, TPHCM, tiết lộ, nhiều chị em tìm mua các nguyên liệu như gói lợi khuẩn, muối hồng, đường… pha chung với nước uống ép xổ. Cũng có người tìm mua cốt nghệ được quảng cáo trên mạng xã hội, pha chanh và muối thô để làm sạch ruột.

Hiện nay, nhiều cá nhân lợi dụng danh nghĩa Đông y để trục lợi bằng các phương pháp chưa được kiểm chứng, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Việc quảng cáo các loại nước “cân bằng âm dương” kết hợp nhịn ăn để giảm cân là sự bóp méo chuyên môn nghiêm trọng. Cốt lõi của Đông y là trị liệu dựa trên thể trạng cá nhân, không có công thức chung nào áp dụng cho tất cả. Đặc biệt, trào lưu xổ hay thụt tháo để “làm sạch ruột” vô cùng nguy hiểm. Nó gây mất nước, rối loạn điện giải, loạn nhịp tim, phá hủy hệ vi sinh đường ruột và có thể dẫn đến tử vong. Nguyên tắc giảm cân chuẩn của Đông y là “ăn đúng, cân bằng”, giảm an toàn 1 - 2kg/tháng chứ không phải đày đọa cơ thể. Thực tế, nhiều người đã phải nhập viện cấp cứu vì tin theo các khóa học mạo danh này. - Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Sơn -

Cấp cứu vì hỏng ruột, suy kiệt

Tiến sĩ - bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), cho biết, các phương pháp giảm cân “siêu tốc” bản chất là ép cơ thể mất nước đột ngột, ức chế thần kinh gây chán ăn hoặc cố tình gây tiêu chảy kéo dài. Hệ quả là nhiều bệnh nhân phải cấp cứu trong tình trạng rối loạn điện giải nghiêm trọng (hạ kali, hạ natri máu), dẫn đến suy kiệt, co giật và rối loạn nhịp tim cấp tính. Đáng ngại hơn, tình trạng suy gan, suy thận cấp do nhiễm độc hóa chất không rõ nguồn gốc xảy ra ngày càng phổ biến.

“Đã ghi nhận nhiều trường hợp còn bị tổn thương tiêu hóa nặng nề như viêm loét dạ dày xuất huyết, viêm tụy cấp, thậm chí hỏng nhu động ruột mạn tính do lạm dụng dùng thuốc nhuận tràng, tẩy ruột quá liều trong thời gian dài”, Tiến sĩ - bác sĩ Võ Hồng Minh Công cảnh báo.

Theo Tiến sĩ - bác sĩ Võ Hồng Minh Công, nếu trước đây sản phẩm giảm cân chỉ đơn thuần là thuốc xổ hay thuốc mất nước, thì thị trường hiện nay lại biến tướng tinh vi hơn. Núp bóng dưới cái danh “100% thảo dược thiên nhiên”, “trà đông y” hay “viên uống cấp tốc không tác dụng phụ”, nhiều sản phẩm trôi nổi đã lén lút trộn chất cấm độc hại. Chính cái mác “tự nhiên” này đã đánh lừa tâm lý khiến người trẻ chủ quan, vô tư nạp chất độc vào người ngày này qua ngày khác.

Chạy theo các phương pháp ép cân cực đoan chính là tự tay xới tung nền tảng sức khỏe của chính mình. Việc phá vỡ cơ chế chuyển hóa tự nhiên sẽ đẩy cơ thể vào “vòng xoáy Yo-yo” - cân nặng sụt nhanh nhưng sau đó vọt tăng còn nhanh hơn, đi kèm sự suy giảm nghiêm trọng về khối lượng cơ bắp và mật độ xương. Về mặt nội tiết, nữ giới đối mặt với nguy cơ cao bị rối loạn kinh nguyệt, vô kinh kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản.

Tiến sĩ - bác sĩ Võ Hồng Minh Công cảnh báo xu hướng này còn giáng đòn nặng nề vào tâm lý giới trẻ. Hàng loạt trường hợp mắc hội chứng rối loạn ăn uống cấp tính như chán ăn tâm thần hoặc cuồng ăn rồi tự móc họng nôn mửa. Mối ám ảnh hình thể đè nặng khiến nhiều người sống trong triền miên lo âu, trầm cảm và hoàn toàn mất đi sự tự tin vào bản thân.

HOA LÀI