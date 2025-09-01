Phú Quốc: 5 du khách đuối nước khi tắm biển, 1 người nguy kịch

Chiều 1-9, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, liên quan vụ 5 người bị đuối nước khi tắm biển Phú Quốc, đến nay đã có 2 người xuất viện, 2 người tỉnh táo và 1 người đang hôn mê sâu.

Sơ cứu một nạn nhân bị đuối nước ở biển khu phố 7 Dương Đông (đặc khu Phú Quốc). Ảnh: CTV



Trước đó, khoảng 15 giờ 30 chiều 31-8, tại bãi biển trước khách sạn Sanset Beach (khu phố 7 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc), có hàng chục du khách tắm biển. Sóng lớn khiến 5 du khách bị đuối nước. Phát hiện, người dân cùng nhân viên khách sạn đã cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ sơ cứu và chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Quốc điều trị.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân bị đuối nước gồm: T.T.D (43 tuổi, quê Cà Mau), T.H.A (12 tuổi, quê Cà Mau), P.V.L (34 tuổi, quê Hưng Yên), L.H.K (25 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc) và L.R (34 tuổi, người nước ngoài). Đến nay, có 4 nạn nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, riêng L.R vẫn đang hôn mê sâu, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.



Ngay sau vụ việc xảy ra, Sở Du lịch tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc đã có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn bố trí lực lượng túc trực, không để du khách tắm biển khi thời tiết chuyển biến xấu.

Trước đó, vào ngày 16-8, hai du khách đi tham quan, chèo SUP tại bãi biển thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang cũng bị sóng đánh lật phương tiện và tử vong.

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, đặc khu Phú Quốc đón hơn 44.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đón hơn 9,5 ngàn lượt khách.

TÂM CHÍ