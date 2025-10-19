Ngày hội “Gia đình dân vận – kết nối yêu thương” chăm lo người dân khó khăn

Ngày 19-10, Đảng ủy, UBND cùng các tổ chức chính trị, đoàn thể phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Gia đình dân vận – kết nối yêu thương” và ngày hội “Phường Đức Nhuận văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương tuyên dương các điển hình dân vận khéo

Tại ngày hội, phường Đức Nhuận đã trao kinh phí sửa chữa nhà đồng đội, quà tặng đến người lao động khó khăn; trao thẻ bảo hiểm y tế đến hộ nghèo, tặng 150 suất ăn yêu thương và tổ chức các gian hàng bình ổn giá phục vụ bà con. 100 hộ gia đình cận nghèo được tặng phiếu mua hàng (mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng) để mua hàng tại các gian hàng.

Ngoài ra, ngày hội còn có nhiều gian hàng cắt tóc, trang điểm, tặng vải và áo dài 0 đồng cho người dân nhân dịp 20-10.

Người dân phường Đức Nhuận mua hàng bình ổn giá tại ngày hội

Chị em phụ nữ được trang điểm, làm tóc nhân dịp 20-10

Ủy ban MTTQ phường Đức Nhuận phát động thực hiện phong trào “Thành phố muôn sắc hoa – Đức Nhuận muôn sắc hoa” để tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp cho môi trường sống. Phong trào nhằm góp phần tạo nên cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp và tạo thói quen cho người dân có hành động thiết thực trong nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Người dân đổi rác, pin lấy cây xanh tại ngày hội

Chọn quần áo tại gian hàng 0 đồng

Chương trình cũng mong muốn mỗi con đường, góc phố, công viên, trụ sở, trường học… sẽ rực rỡ sắc hoa.

Trao hỗ trợ người dân khó khăn

Tại ngày hội, phường Đức Nhuận cũng phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” để chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế.

Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà đồng đội

Gian hàng thư pháp tại ngày hội

Dịp này, phường Đức Nhuận tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2025.

Điển hình dân vận khéo phường Đức Nhuận được tuyên dương

THÁI PHƯƠNG